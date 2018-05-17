Гроза для США: названа мощность заряда подводного беспилотника «Посейдон»

Москва, 17 мая. Беспилотный подводный аппарат «Посейдон», который в настоящее время создается в России, сможет нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте, способная уничтожить военно-морские базы противника.

«На «торпеду» многоцелевой морской системы «Посейдон» можно будет устанавливать различные ядерные заряды», — сообщил журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду «Авагарда», будет иметь максимальную мощность — до 2 мегатонн.

Как стало известно, беспилотный подводный аппарат будет идти к цели на межконтинентальную дальность со скоростью 60-70 узлов (110-130 км/ч) на глубине более 1 км благодаря атомной энергетической установке.

Напомним, ранее издание «Свободная пресса» сообщало, что «Посейдон» способен уничтожать базы ВМС, авиационные ударные группы, прибрежные или островные авиационные базы, для чего мощность ядерного заряда может варьироваться. Кроме того, по мнению экспертов, подводный беспилотник является настоящей «грозой для США»: он способен незаметно «подкрасться» к побережью Соединенных Штатов и нанести ответный удар страшной силы. При этом в случае обнаружения «Посейдона» противолодочными силами противника его перехват крайне проблематичен.