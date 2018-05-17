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«Геополитический удар»: в Киеве усмотрели новую опасность Крымского моста
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    «Геополитический удар»: в Киеве усмотрели новую опасность Крымского моста

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    «Геополитический удар»: в Киеве усмотрели новую опасность Крымского моста

    Киев, 17 мая. Крымский мост могут использовать для завоза военной техники против Украины, заявил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок в эфире украинского телеканала «112». 

    Украина отпустила Крым, поэтому Россия смогла притянуть его к себе. Для Киева это стало «серьезным геополитическим ударом», если учитывать ситуацию в Донбассе, считает Тягнибок.

    «В первую очередь идет речь и о военном аспекте, потому что через этот мост не только туристы будут ездить, очевидно, а будут перебрасывать военную технику. Это для Украины еще большая военная опасность», — добавил украинский парламентарий.

    Тягнибок подчеркнул, что Россия ведет активную политику в отношении полуострова, а «украинская власть снова пустила все на самотек».

    Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после народного референдума, подавляющее большинство крымчан поддержали присоединение. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожное сообщение Крымского моста. Чтобы добраться из Тамани в Керчь российскому лидеру потребовалось 16 минут.

    Автор: Ирина Селезнева
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