«Геополитический удар»: в Киеве усмотрели новую опасность Крымского моста

Киев, 17 мая. Крымский мост могут использовать для завоза военной техники против Украины, заявил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок в эфире украинского телеканала «112».

Украина отпустила Крым, поэтому Россия смогла притянуть его к себе. Для Киева это стало «серьезным геополитическим ударом», если учитывать ситуацию в Донбассе, считает Тягнибок.

«В первую очередь идет речь и о военном аспекте, потому что через этот мост не только туристы будут ездить, очевидно, а будут перебрасывать военную технику. Это для Украины еще большая военная опасность», — добавил украинский парламентарий.

Тягнибок подчеркнул, что Россия ведет активную политику в отношении полуострова, а «украинская власть снова пустила все на самотек».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после народного референдума, подавляющее большинство крымчан поддержали присоединение. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожное сообщение Крымского моста. Чтобы добраться из Тамани в Керчь российскому лидеру потребовалось 16 минут.