Кузбасские призывники будут служить в Президентском полку



Кемерово, 17 мая. Митинг в честь отправки 15 призывников прошел в Кемерово.

Как сообщает «Газета Кемерова», 15 призывников из Кузбасса отправились служить в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

Попасть в Президентский полк крайне трудно, но служить в нем — престижно. Президентский полк подчиняется главе государства и обеспечивает охрану объектов Кремля.

«Призыв граждан на военную службу в Президентский полк у нас в области осуществляется с весны 1991 года. За это время для прохождения военной службы в полк направлено около 700 кузбассовцев», — сообщила и. о. замгубернатора Елена Пахомова.

Торжественный митинг состоялся возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Участники торжества почтили память павших минутой молчания. Также Пахомова пожелала новобранцам «добросовестным отношением к исполнению обязанностей военной службы быть достойными памяти старшего поколения, отдавшего свою жизнь во имя нашей жизни».