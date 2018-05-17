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Кузбасские призывники будут служить в Президентском полку
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    Кузбасские призывники будут служить в Президентском полку

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    Кузбасские призывники будут служить в Президентском полку
    Кемерово, 17 мая. Митинг в честь отправки 15 призывников прошел в Кемерово.

    Как сообщает «Газета Кемерова», 15 призывников из Кузбасса отправились служить в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. 

    Попасть в Президентский полк крайне трудно, но служить в нем — престижно. Президентский полк подчиняется главе государства и обеспечивает охрану объектов Кремля.

    «Призыв граждан на военную службу в Президентский полк у нас в области осуществляется с весны 1991 года. За это время для прохождения военной службы в полк направлено около 700 кузбассовцев», — сообщила и. о. замгубернатора Елена Пахомова.

    Торжественный митинг состоялся возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Участники торжества почтили память павших минутой молчания. Также Пахомова пожелала новобранцам «добросовестным отношением к исполнению обязанностей военной службы быть достойными памяти старшего поколения, отдавшего свою жизнь во имя нашей жизни».

    Автор: Софья Куликова
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