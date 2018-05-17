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«Кубань» может переехать в Сочи вместо петербургского «Динамо»
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    «Кубань» может переехать в Сочи вместо петербургского «Динамо»

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    «Кубань» может переехать в Сочи вместо петербургского «Динамо»

    Москва, 17 мая. Краснодарская «Кубань» может переехать в Сочи. По информации Федерального агентства новостей, клуб может сменить город базирования, оставшись при этом представителем Краснодарского края. 

    Ранее сообщалось, что в Сочи окажется петербургское «Динамо», однако в настоящий момент клубы имеют равные шансы на переезд, отмечает источник. Единственная проблема, которая может помешать «Кубани» сменить прописку, — большие долги, которые отталкивают потенциальных инвесторов в Сочи. При этом все вопросы, которые касаются инфраструктуры, уже решены.

    В 2014 году после проведения Олимпиады в Сочи «Кубань» уже могла переехать в столицу Игр. Однако в тот момент переезд по ряду причин не состоялся.

    Автор: Константин Тихов
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