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Песков: Путин в Сочи проанализирует эффективность трат на ВПК
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    Песков: Путин в Сочи проанализирует эффективность трат на ВПК

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    Песков: Путин в Сочи проанализирует эффективность трат на ВПК

    Москва, 17 мая. В четверг президент России Владимир Путин продолжит в Сочи серию совещаний по проблематике военно-промышленного комплекса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В частности, по его словам, глава государства проанализирует эффективность трат средств, которые выделяет на ВПК Минобороны РФ, также будет поднят вопрос о том, насколько качественная приобретается техника, передает корреспондент ФАН.

    «Далее сегодня во второй половине дня традиционный отчет о работе госкорпорации «Ростех», — добавил Песков.

    Напомним, накануне на открытии военного совещания в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укрепить морскую составляющую стратегических ядерных сил РФ.

    Автор: Юлия Майорова
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