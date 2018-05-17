Песков: Путин в Сочи проанализирует эффективность трат на ВПК

Москва, 17 мая. В четверг президент России Владимир Путин продолжит в Сочи серию совещаний по проблематике военно-промышленного комплекса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В частности, по его словам, глава государства проанализирует эффективность трат средств, которые выделяет на ВПК Минобороны РФ, также будет поднят вопрос о том, насколько качественная приобретается техника, передает корреспондент ФАН.

«Далее сегодня во второй половине дня традиционный отчет о работе госкорпорации «Ростех», — добавил Песков.

Напомним, накануне на открытии военного совещания в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укрепить морскую составляющую стратегических ядерных сил РФ.