Американский план введения новых санкций вызвал недоумение в Кремле

Москва, 17 мая. В Кремле отреагировали на сообщение о том, что глава Белого дома Дональд Трамп поручил Госдепу США предоставить план дополнительных антироссийских санкций в связи с предполагаемыми нарушениями положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Российская сторона неоднократно заявляла, что мы не принимаем каких-то обвинений. Россия четко следует всем обязательствам, которые на себя взяла по этому договору и намерена дальше выполнять эти обязательства. В данном случае подобное поручение, если оно имело место быть, вызывает недоумение. Мы абсолютно не согласны с самой постановкой вопроса», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечая, что американский план введения новых санкций против РФ вызвал недоумение в Кремле.

Ранее сообщалось, что американский лидер поручил главе дипломатического ведомства США Майклу Помпео подготовить пакет дополнительных антироссийских ограничений в связи с предполагаемыми нарушениями положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).