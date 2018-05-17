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Американский план введения новых санкций вызвал недоумение в Кремле
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    Американский план введения новых санкций вызвал недоумение в Кремле

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    Американский план введения новых санкций вызвал недоумение в Кремле

    Москва, 17 мая. В Кремле отреагировали на сообщение о том, что глава Белого дома Дональд Трамп поручил Госдепу США предоставить план дополнительных антироссийских санкций в связи с предполагаемыми нарушениями положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    «Российская сторона неоднократно заявляла, что мы не принимаем каких-то обвинений. Россия четко следует всем обязательствам, которые на себя взяла по этому договору и намерена дальше выполнять эти обязательства. В данном случае подобное поручение, если оно имело место быть, вызывает недоумение. Мы абсолютно не согласны с самой постановкой вопроса», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечая, что американский план введения новых санкций против РФ вызвал недоумение в Кремле.

    Ранее сообщалось, что американский лидер поручил главе дипломатического ведомства США Майклу Помпео подготовить пакет дополнительных антироссийских ограничений в связи с предполагаемыми нарушениями положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Автор: Юлия Майорова
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