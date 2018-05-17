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Безумный план: в Совфеде ответили Волкеру на призывы предоставить ВСУ летальное оружие
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    Безумный план: в Совфеде ответили Волкеру на призывы предоставить ВСУ летальное оружие

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    Безумный план военной победы: в Совфеде ответили Волкеру на призывы предоставить ВСУ летальное оружие

    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер признал, что украинские власти никак не смогут вернуть территории Донбасса, а достижению мира, по мнению американского политика, якобы «будут способствовать» поставки летального оружия Вооруженным силам Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Специальный представитель Госдепа отметил, что территории Донбасса якобы «захвачены Россией», а Россия «слишком сильна».

    «Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна», — сказал Волкер.

    Курт Волкер

    Он уверен: для того, чтобы украинские военные смогли удержать свои позиции на территории Донбасса, им нужно летальное оружие, которое могут предоставить Соединенные Штаты. Это, по его мнению, может напугать якобы «присутствующих» в Донбассе российских военных. Помимо призывов о поставках ВСУ летального оружия, Волкер предложил ввести очередные антироссийские санкции.

    «Тушить костер бензином»

    Сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов в комментарии ФАН отметил, что заявление Волкера — отблески безумной идеи о необходимости решить проблему в Донбассе военным путем. Мол, будет летальное оружие — будут более эффективно действовать Вооруженные силы Украины.

    «Мол, будет финансовая помощь, надавим посильнее, глядишь, и выйдут ВСУ к российско-украинской границе. Это безумный план военной победы, которая на самом деле является самой тупиковой. Потому что Волкер — один из немногих (если он это делает осознанно), кто еще питает иллюзии, что проблему Донбасса можно решить военным путем. Это первое.

    Второе — демонтаж идеи Минских соглашений. Потому что есть «Минск», есть предложения Владимира Путина, которые дополняют Минские соглашения. Это вариант политического невоенного решения кризиса на Юго-Востоке Украины.

    Это то же самое, что плескать в костер бензин. И при этом они полагают, что костер от этого не будет гореть. Костер будет только сильнее разгораться. Поэтому позиция Волкера, на мой взгляд, абсолютно неконструктивная и не приближает кризис в Донбассе к мирному решению», — пояснил Олег Морозов.

    Олег Морозов

    Как ранее сообщала «Газета.ru», что Волкер выразил уверенность в возвращении Крыма Украине.

    Автор: Илья Муромский
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