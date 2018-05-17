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Песков прокомментировал вопрос о деятельности «Роснефти» на спорных участках
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    Песков прокомментировал вопрос о деятельности «Роснефти» на спорных участках

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    Песков прокомментировал вопрос о деятельности «Роснефти» на спорных участках

    Сочи, 17 мая. Пресс-секретарь президента России прокомментировал вопрос о бурении участков компанией «Роснефть», которые оспаривает Китай.

    На серии совещаний по проблематике ВПК обсуждались вопросы, касающиеся приобретаемой страной техники, работы госкорпорации «Ростех». Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать вопрос об оспаривании участков бурения, проводимого компанией «Роснефть».

    «Ничего не могу сказать. Компания уже сделала заявление, что работает с четко полученной лицензией», — ответил Песков.

    Напомним, президент России Владимир Путин продолжает работать в Сочи, было проведено совещание с военачальниками и представителями Военно-промышленного комплекса (ВПК).  

    Автор: Юлия Майорова
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