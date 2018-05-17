Песков ответил на вопрос о назначении главы Счетной палаты

Москва, 17 мая. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о назначении нового главы Счетной палаты РФ. Песков заявил, что, как только окончательное решение будет принято, информация будет опубликована.

«Когда будет принято соответствующее решение, тогда опубликуем…» — коротко ответил Песков на вопрос о назначении в связи с ранее появившейся информацией о направлении президенту Путину списка из четырех кандидатур.

Напомним, в четверг стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты.

Государственная дума России ранее освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты Российской Федерации. Выступая перед депутатами, Голикова не могла сдержать слез.

Отметим также, что, по информации СМИ, наиболее вероятным является назначение на пост главы Счетной палаты бывшего министра финансов России Алексея Кудрина.