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Песков ответил на вопрос о приглашении Трампу на Олимпиаду в Сочи
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    Песков ответил на вопрос о приглашении Трампу на Олимпиаду в Сочи

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    Песков ответил на вопрос о приглашении Трампу на Олимпиаду в Сочи

    Москва, 17 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Владимир Путин якобы встречался с Дональдом Трампом на конкурсе Мисс Вселенная в 2013 году, не уточнив, был ли он тогда приглашен на Олимпиаду в Сочи.

    «Путин, действительно, не встречался с Трампом, мы неоднократно это говорили, когда был этот конкурс красоты», — подчеркнул представитель Кремля.

    Отвечая на вопрос о том, был ли Трамп приглашен на ОИ, Песков признался, что сейчас уже точно не может сказать, было ли приглашение.

    «Собственно, мы тогда абсолютно всем говорили так же, как сейчас говорим насчет чемпионата мира по футболу, что мы будем рады видеть всех в нашей стране и приветствовать всех на прекрасной Олимпиаде в Сочи-2014», — заметил он.

    Автор: Юлия Майорова
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