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Кремль отреагировал на призыв американца взорвать Крымский мост
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    Кремль отреагировал на призыв американца взорвать Крымский мост

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    Кремль отреагировал на призыв американца взорвать Крымский мост

    Москва, 17 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского блогера взорвать Крымский мост.

    «Это можно оценивать как безумие. Уродливое проявление некачественной журналистики, граничащей с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе американским», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним, во вторник в американской таблоиде вышел материал блогера, в котором он призвал Украину «взорвать Крымский мост».

    Президент России Владимир Путин 15 мая принял участие в торжественном открытии автомобильного движения по Крымскому мосту.

    Автор: Юлия Майорова
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