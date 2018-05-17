Кремль отреагировал на призыв американца взорвать Крымский мост
Москва, 17 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского блогера взорвать Крымский мост.
«Это можно оценивать как безумие. Уродливое проявление некачественной журналистики, граничащей с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе американским», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, во вторник в американской таблоиде вышел материал блогера, в котором он призвал Украину «взорвать Крымский мост».
Президент России Владимир Путин 15 мая принял участие в торжественном открытии автомобильного движения по Крымскому мосту.