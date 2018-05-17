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Песков: РФ не будет вмешиваться в «абстрактное» расследование США против россиян
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    Песков: РФ не будет вмешиваться в «абстрактное» расследование США против россиян

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    Песков: РФ не будет вмешиваться в «абстрактное» расследование США против россиян

    Москва, 17 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, надеются ли в Кремле на скорейшее завершение расследования против российских компаний и лиц, которое продолжается уже целый год.

    «Расследование не вопрос российской повестки, это внутриамериканский процесс, мы не собираемся туда вмешиваться, — сказал Песков в интервью журналистам. — Расследование имеет весьма абстрактные цели, мы не особо можем понять, о чем там идет речь».

    Напомним, ранее министерство финансов Соединенных Штатов внесло более 200 человек в так называемый «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. Как заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев, «кремлевский список», подготовленный Минфином США, является сугубо внутриамериканской проблемой, его использует часть истеблишмента для решения своих задач.

    Автор: Юлия Майорова
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