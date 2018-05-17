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«РФ сделала то, о чем мечтала Украина»: в Киеве прокомментировали открытие Крымского моста
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    «РФ сделала то, о чем мечтала Украина»: в Киеве прокомментировали открытие Крымского моста

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    «РФ сделала то, о чем мечтала Украина»: в Киеве прокомментировали открытие Крымского моста

    Киев, 17 мая. Открыв Крымский мост, Россия сделала то, о чем Украина только мечтала, заявил в эфире телеканала NewsOne бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

    Он отметил, что в Киеве всегда хотели построить переправу через Керченский пролив, но осуществить мечты так и не смогли. Червоненко подчеркнул, что мост снимет для России вопрос о сухопутном коридоре в Крым через Херсонскую и Запорожскую области, а также поможет в развитии промышленности, сельского хозяйства и туризма в Крыму.

    «Что касается точки зрения транспорта и логистики, это огромный шаг. <…> Это большой путь к развитию промышленности, сельского хозяйства и туризма Крыма», — сказал политик.

    Новый терминал аэропорта в Симферополе

    Червоненко отметил, что Киеву стоит радоваться в связи с открытием переправы. Он похвалил Россию за Крымский мост, объяснив, что путь к Крыму снимает угрозу якобы возможного захвата украинских областей. 

    «То, что они (Россия  — прим. ФАН) сделали путь к Крыму, это снимает угрозу агрессии на Украину через Донбасс в Запорожскую область, Бердянск и другое», — сказал политик. 

    Также Червоненко оценил новый терминал международного аэропорта, открытого весной в Симферополе, назвав его выдающимся.

    «А аэропорт построили тоже выдающийся, я считаю – то, что мы не смогли сделать», — заключил он.

    Напомним, торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста состоялась 15 мая. Накануне по переправе через Керченский пролив проехали первые автомобилисты. В Крыму запуск моста назвали большой политической победой России.

    Автор: Василий Котов
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