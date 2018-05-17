Сирия: ВВС Ирака ликвидировали главного пропагандиста ИГ

Москва, 17 мая. В результате ударов иракских ВВС был ликвидирован сирийский пропагандист ИГ1. По данным иракского телеканала Al Sumaria, это привело к упадку пропагандистской сети террористов в Сирийской республике.

Как стало известно, ВВС Ирака ударили по месту встречи командиров ИГ на территории Сирии. По данным иракского источника, авиаудар привел к уничтожению руководителя пропаганды ИГ на территории Сирии — боевика, известного как Абу Бараа аш-Шами. Именно под его руководством изготавливались видеоматериалы, в том числе видео пыток и расправ. Al Sumaria отмечает, что «информационная структура боевиков развалилась» после ликвидация высокопоставленного боевика.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что на границе Сирии и Ирака продолжают действовать остатки отрядов террористов, однако борьба с ними будет продолжена.

«Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.