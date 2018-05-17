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Сирия: ВВС Ирака ликвидировали главного пропагандиста ИГ
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    Сирия: ВВС Ирака ликвидировали главного пропагандиста ИГ

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    Сирия: ВВС Ирака ликвидировали главного пропагандиста ИГ

    Москва, 17 мая. В результате ударов иракских ВВС был ликвидирован сирийский пропагандист ИГ1. По данным иракского телеканала Al Sumaria, это привело к упадку пропагандистской сети террористов в Сирийской республике.

    Как стало известно, ВВС Ирака ударили по месту встречи командиров ИГ на территории Сирии. По данным иракского источника, авиаудар привел к уничтожению руководителя пропаганды ИГ на территории Сирии — боевика, известного как Абу Бараа аш-Шами. Именно под его руководством изготавливались видеоматериалы, в том числе видео пыток и расправ. Al Sumaria отмечает, что «информационная структура боевиков развалилась» после ликвидация высокопоставленного боевика.

    Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что на границе Сирии и Ирака продолжают действовать остатки отрядов террористов, однако борьба с ними будет продолжена.

    «Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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