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17 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | За сутки более 20 тысяч машин проехало по крымскому мосту
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    17 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | За сутки более 20 тысяч машин проехало по крымскому мосту

    Более 20 тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту за первые сутки его работы. Украинский металлургический завод «АрселорМиттал» остановил работу. Российским молодым учителям и врачам предложили давать льготную ипотеку в селах.
    13:59 17 Мая 2018
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    Более 20 тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту за первые сутки его работы

    17 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | За сутки более 20 тысяч машин проехало по крымскому мосту

    Поток автомобильного транспорта по Крымскому мосту за одни сутки превысил 20 тысяч единиц. Основная интенсивность движения зафиксирована утром и вечером — занятость шоссе достигала 25 — 30 процентов. После полуночи транспортный поток начал уменьшаться, а ночью по Крымскому мосту проходило порядка двухсот машин в час. Напомним, Крымский мост, соединяющий российский полуостров и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Во вторник переправу торжественно открыл президент России Владимир Путин, проехав за рулем КамАЗа.

    Украинский металлургический завод «АрселорМиттал» остановил работу

    17 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | За сутки более 20 тысяч машин проехало по крымскому мосту

    Сотрудники крупнейшего на Украине горно-металлургического комбината объявили забастовку из-за неисправной техники. Сообщается, что горняки «АрселорМиттал», находящегося в Кривом Роге, начали действовать по инструкциям, что привело к остановке работы предприятия. Инициатива принадлежит работникам железнодорожного цеха, а так как данный вид транспорта обслуживает все производство, то предприятие фактически прекратило работу. Отмечается, что последствия забастовки могут быть катастрофическими.

    Российским молодым учителям и врачам предложили давать льготную ипотеку в селах

    17 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | За сутки более 20 тысяч машин проехало по крымскому мосту

    Российским молодым учителям и врачам, покупающим недвижимость в селах и населенных пунктах с численностью жителей до 10 тысяч человек, предложили давать льготную ипотеку. С такой инициативой выступил Молодежный парламент при Госдуме. Отмечается, что ставку установят на уровне шести процентов годовых. Льготная ипотека позволит привлечь медиков и педагогов с опытом работы в населенные пункты, где таких специалистов не хватает, также данная мера поможет молодым профессионалам работать по специальности и избежать проблем с жилищным вопросом.

    В Кемерово снова начался демонтаж вспомогательного здания торгового центра «Зимняя вишня»

    17 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | За сутки более 20 тысяч машин проехало по крымскому мосту

    Сегодня утром в Кемерово начался демонтаж вспомогательного здания торгового центра «Зимняя вишня». Там располагались сауны, в настоящее время снесена половина строения. Адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Малинин сообщил, что снос был возобновлен без разрешения сотрудников Следственного комитета, которые даже не в курсе сложившейся ситуации. 
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