«США готовят сценарий капитуляции Донбасса»: эксперт объяснил, как Волкер «унизил» Меркель и Порошенко

Москва, 17 мая. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер занимается спасением украинского президента Петра Порошенко от минских соглашений, гарантами которых является Германия и Франция, считает член Зиновьевского клуба международного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Куликов.

Так он прокомментировал визит американского дипломата в Донбасс, сравнив его с «горькой пилюлей» для Меркель и Макрона.

Тактическая задача Волкера, по его словам, заключается именно в разрушении договоренностей и создании «коридора», в котором киевские власти будут добиваться капитуляции Донбасса. При этом, как подчеркнул эксперт, заниматься разрушением минских соглашений, Волкеру не мешает то, что их гарантами выступают Франция и Германия. Таким образом, как добавил он, Штаты в очередной раз демонстрируют, что подписи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона ничего не значат: своим визитом Волкер попросту унизил их.

Куликов также пояснил, что только такой сценарий устраивает Вашингтон, и только при таком раскладе становится понятной избирательная кампания Порошенко.

«Только в этом случае ему будет что предъявить на выборах. Европе же ее союзники в очередной раз показали ее место. Ситуация с «Минском» стоит в одном ряду с договором по ядерной сделке с Ираном и торговой войной США», — подчеркнул Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

На фоне этих усилий Волкера становится абсолютно непонятным смысл встречи Меркель, Макрона и Порошенко, добавил он, если затем приезжает «старший помощник младшего конюха в Госдепе» и все перечеркивает, отмечает агентство Nation News.

Отметим, что переговоры политиков на минувшей неделе не были особо результативными. После встречи Меркель и Макрон даже отказались выйти на совместную пресс-конференцию с президентом Украины.