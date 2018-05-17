Аплодисменты, затем некролог: в Госдуме сравнили идею взорвать Крымский мост с прыжком в пустой бассейн

Симферополь, 17 мая. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек провел аналогию между предложением взорвать Крымский мост и прыжком в пустой бассейн.

«Атака украинской авиации Крымского моста — это прыжок в пустой бассейн: сначала аплодисменты, затем некролог. На глазах происходит попытка объединения дремучего невежества из США и Украины», — заявил он.

Бальбек подчеркнул, что американский «эксперт», который «призывал взорвать Крымский мост», хочет внушить украинцам, что Москва мониторит ситуацию в воздушном пространстве при помощи «подзорной трубы», передает РИА Новости.

«Феодосийский дивизион С-400 — «для мебели стоит», — пошутил он.

Напомним, в минувший вторник в издании Washington Examiner появилась колонка американского блогера Тома Рогана, где говорилось, что Украина «должна взорвать Крымский мост».

Крым стал частью Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума, по результатам которого 96,77% крымских избирателей и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.