Мир станет чуточку спокойнее: в РФ отреагировали на признание США в бессилии против «Авангардов»

Москва, 17 мая. Американские СМИ сообщили, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» может быть поставлен на службу уже к 2020 году. Ссылаясь на источники в разведке, CNBC не без сожаления отмечает, что отразить удар сверхсовременным российским оружием США не способны.

По информации американских спецслужб, когда «Авангарды» поступят на вооружение, Россия значительно обойдет США и Китай в мощи ВС.

За океаном скорая готовность новейшего оружия вызвала трепет, в России обсуждающие статью NBC сошлись во мнении, что с поставкой «Авангардов» на службу в мире, вероятно, станет спокойнее.

«Ну это же прекрасно, значит, возможно, мир будет хоть чуточку, но спокойней, и есть шанс что от вторжения США не пострадает какая-нибудь страна…» — написал пользователь с ником BrAnM.

«Возможно, США начнут хоть немного соблюдать международные правила…» — поддержал его другой участник обсуждения.

«Бомбить безответно не получится, и полосатым миротворцам от этого грустно», — отметил AI12.

«Ну вот не прошло и двух-трех месяцев, как они проснулись… проанализировали все-таки речь Путина! Дошло! Как до утки — на третьи сутки!» — написал другой пользователь.

«Другими словами, ваша ПРО за триллион баксов оказалась мусором, который устарел, не успев войти в строй…» — подвел итог обсуждения пользователь с ником Kuramori Reika.

Напомним, ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард» президент России Владимир Путин представил, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ.