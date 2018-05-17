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Мир станет чуточку спокойнее: в РФ отреагировали на признание США в бессилии против «Авангардов»
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    Мир станет чуточку спокойнее: в РФ отреагировали на признание США в бессилии против «Авангардов»

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    Мир станет чуточку спокойнее: в РФ отреагировали на признание США в бессилии против «Авангардов»

    Москва, 17 мая. Американские СМИ сообщили, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» может быть поставлен на службу уже к 2020 году. Ссылаясь на источники в разведке, CNBC не без сожаления отмечает, что отразить удар сверхсовременным российским оружием США не способны.

    По информации американских спецслужб, когда «Авангарды» поступят на вооружение, Россия значительно обойдет США и Китай в мощи ВС.

    За океаном скорая готовность новейшего оружия вызвала трепет, в России обсуждающие статью NBC сошлись во мнении, что с поставкой «Авангардов» на службу в мире, вероятно, станет спокойнее.

    «Ну это же прекрасно, значит, возможно, мир будет хоть чуточку, но спокойней, и есть шанс что от вторжения США не пострадает какая-нибудь страна…» — написал пользователь с ником BrAnM.

    «Возможно, США начнут хоть немного соблюдать международные правила…» — поддержал его другой участник обсуждения. 

    «Бомбить безответно не получится, и полосатым миротворцам от этого грустно», — отметил AI12.

    «Ну вот не прошло и двух-трех месяцев, как они проснулись… проанализировали все-таки речь Путина! Дошло! Как до утки — на третьи сутки!» — написал другой пользователь.

    «Другими словами, ваша ПРО за триллион баксов оказалась мусором, который устарел, не успев войти в строй…» — подвел итог обсуждения пользователь с ником Kuramori Reika. 

    Напомним, ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард» президент России Владимир Путин представил, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ.  

    Мир станет чуточку спокойнее: в РФ отреагировали на признание США в бессилии против «Авангардов»

     

     

     

    Автор: Федор Веснин
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