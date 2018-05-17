Китай осложнит жизнь российской космонавтике: эксперт оценил первую коммерческую ракету КНР

Китайская компания OneSpace Technology провела успешный пуск первой в КНР коммерческой ракеты OS-X. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как стало известно, это первая ракета, полностью разработанная и построенная частной компанией Китая. Запуск состоялся с тестовой площадки на северо-западе страны в 7.33 утра по местному времени. Полет носителя проходил по баллистической траектории и составил 306 секунд.

Представители компании-разработчика подчеркивают, что с момента проведения опытно-конструкторских работ и до запуска прошел всего год. Длина ракеты OS-X Chongqing Liangjiang Star составляет 9 метров и ее двигатели способны выводить полезный груз на орбиту высотой 800 километров.

«Сложно судить о ракете, когда нет данных по энергетическим характеристикам и, особенно, по количеству выводимой на околоземную орбиту полезной нагрузке. Однако, если пытаться сравнивать длину российского «Протона», которая составляет 58 метров и длину OS-X, составляющую всего 9 метров, становится понятно, что не так уж много китайцы могут поднимать. К примеру, «Протон» может выводить на геостационарную орбиту 3,7 тонн, сколько же смогут выводить китайцы — большой вопрос. Но, скорее всего, намного меньше», — сообщил в интервью корреспонденту ФАН российский астроном Николай Лагин.

Тем не менее, эксперт напоминает, что в четверг состоялся только пробный пуск коммерческого носителя и в будущем номенклатура продукции OneSpace Technology будет только расширяться.

«Сначала они усилят двигатели, которые, скорее всего, сделаны по лекалам советских установок серии РД, добавят в ракету больше топлива, увеличат пространство под головным обтекателем и смогут размещать там небольшие спутники. Но уже сейчас можно говорить, что это неплохая ракета. Со временем ее мощность будет только расти, а стоимость запуска падать, что будет не очень хорошо для России, ведь выход китайцев на мировой рынок космических запусков значительно осложнит жизнь российской космонавтике», — продолжает собеседник ФАН.

И действительно, в последнее время наметилась значительное усиление Китая на мировой космической арене. Уже 11 мая стало известно, что Швеция отказалась от российского лунного проекта и отдала предпочтение китайским производителям.

«Я слышал, что Пекин предложил шведам отправить их научный прибор XSAN на изучающей Луну китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4» и последние согласились. Россия упустила такую возможность. И с каждым годом конкуренция будет только усиливаться. Так что Китай набирает обороты», — заключил Лагин.

Напомним, что основанная в 2015 году компания OneSpace в мае прошлого года подписала соглашение с компанией Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group на создание своей исследовательской и строительной базы в Чунцине.