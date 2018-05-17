Ольга Баталина сменит место депутата парламента на кресло министра правительства

Москва, 17 мая. Новый состав правительства России могут пополнить депутаты Госдумы от «Единой России», а также члены Общественной палаты и активисты из Общероссийского народного фронта.

В коридорах Госдумы чаще всего называют имена депутатов Ольги Баталиной, Елены Ямпольской, Александра Сидякина, Ольги Тимофеевой.

Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Ольга Баталина, представляющая комитет нижней палаты по государственному строительству и законодательству, «точно есть в списках варягов из Думы в Белый дом», уверенно заявил источник Федерального агентства новостей в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Она «наверняка могла бы быть полезна правительству» на должности замминистра и даже главы ведомства в министерстве труда и социального развития.

«В предыдущем, шестом, созыве Государственной думы Ольга Юрьевна занимала пост председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, — говорит источник ФАН. — Здесь ее любят за деловитость и строгость. Она объемно, качественно и профессионально справлялась с обязанностями в комитете по социальной политике и, уверен, легко освоится в любом качестве в профильном министерстве».

Тем более что даже после обнародования структуры правительства продолжаются разговоры о возможном слиянии двух министерств: здравоохранения и социального развития на примере Минздравсоцразвития в середине 2000-х годов.

Напомним, тогда указом президента РФ № 314 от 9 марта 2004 года министерство здравоохранения РФ было объединено с министерством труда и социального развития. Через восемь лет, 21 мая 2012 года, министерство здравоохранения и социального развития было разделено на министерство здравоохранения и министерство труда и социальной защиты.

Сама Ольга Баталина отказалась комментировать вероятность своего перехода на работу в правительство.