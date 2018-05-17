Жириновский объяснил, почему России нужно разорвать договор о дружбе с Украиной

Москва, 17 мая. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию вокруг РИА Новости Украина, призвал разорвать договор о дружбе, заключенный между Россией и Украиной в 1997 году.

По мнению политика, к сегодняшним проблемам между Украиной и Россией привело подписание договора. Жириновский объяснил, что данным документом Москва признала украинские границы, хотя, как считает депутат, «такого государства и тем более в таких пределах никогда не существовало».

«Поэтому сегодня лучшее, что мы можем сделать для решения наших проблем на Украине – это разорвать Договор о дружбе от 1997 года. Его автоматическое продление произойдет в октябре 2018 года, к этому времени мы должны подготовить документы, чтобы его аннулировать», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Напомним, отношения между Киевом и Москвой обострились после государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году. В настоящее время украинские власти проводят политику, направленную против России.

В частности, в рамках так называемой «декоммунизации» в стране сносятся памятники советского времени и переименовываются улицы и города. Осень прошлого года было запрещено использовать термин «Великая Отечественная война»: Киев счел его якобы «пропагандистским».

Кроме того, СМИ, не разделяющие взглядов официального Киева, на Украине подвергаются преследованиям. На этой неделе СБУ провели обыски в офисе РИА Новости Украина, а руководитель портала Кирилл Вышинский был задержан. Его обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса. Ранее Госдума потребовала от Киева освободить Вышинского.