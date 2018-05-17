Меню
Россия
Госдума приняла законопроект об ответных мерах на санкции Запада во втором чтении
Россия
Госдума приняла законопроект об ответных мерах на санкции Запада во втором чтении
Следующая новость
Загрузка...

    Госдума приняла законопроект об ответных мерах на санкции Запада во втором чтении

    50

    Госдума приняла законопроект об ответных мерах на санкции Запада во втором чтении

    Москва, 17 мая. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах РФ на санкции Запада. Из документа была исключена норма, из-за которой с ограничениями могли столкнуться российские компании и банки с иностранным участием.

    Законопроект определяет меры по противодействию антироссийской санкционной политике США и других западных стран. Третье чтение законопроекта состоится во вторник, 22 мая.

    Напомним, ранее стало известно, что депутаты отложили рассмотрение смежного законопроекта, прописывающего ответственность за исполнение санкций США в России. Рассмотрение документа перенесли для проведения дополнительных консультаций.

    О том, что расширение санкций против России не останется без ответа, сразу после введения новых ограничительных мер Вашингтоном объявили в Кремле. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.