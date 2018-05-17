Госдума приняла законопроект об ответных мерах на санкции Запада во втором чтении

Москва, 17 мая. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах РФ на санкции Запада. Из документа была исключена норма, из-за которой с ограничениями могли столкнуться российские компании и банки с иностранным участием.

Законопроект определяет меры по противодействию антироссийской санкционной политике США и других западных стран. Третье чтение законопроекта состоится во вторник, 22 мая.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты отложили рассмотрение смежного законопроекта, прописывающего ответственность за исполнение санкций США в России. Рассмотрение документа перенесли для проведения дополнительных консультаций.

О том, что расширение санкций против России не останется без ответа, сразу после введения новых ограничительных мер Вашингтоном объявили в Кремле.