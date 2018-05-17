США терпят поражение: Concord Management «проливает кровь» Роберта Мюллера

Специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследует так называемое дело о якобы вмешательстве России в американские выборы, может столкнуться с серьезным противодействием со стороны Concord Management. Так, Гарри Сэндик из правовой фирмы Belknap заявил, что позиция адвокатов Concord Management дает возможность известному российскому бизнесмену Евгению Пригожину получить доступ к информации по расследованию без необходимости присутствия на судебном процессе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сэндик подчеркивает, что теперь дело против Concord Management должно быть проведено, либо немедленно прекращено. В свою очередь адвокат и эксперт по национальной безопасности из Вашингтона Марк Зэйд подчеркнул, что команда Роберта Мюллера не ожидала полноценного судебного процесса и активной защиты со стороны российской компании.

В то же время профессор права Лори Левинсон отметила, что команда Мюллера не до конца готова к судебному процессу, но это вовсе не значит, что стороне обвинения нанесен смертельный удар. Марк Зэйд, напротив, уверен, что компании Concord удалось нанести удар стороне обвинения и «пролить кровь».

Напомним, ранее сообщалось, что прокурор Мюллер хотел отложить судебное заседание, поскольку не знает, как поступить с запросом Concord Management. Последние требуют, чтобы Мюллер обнародовал информацию обо всех случаях слежки правительства США за гражданами во всем мире и список участия правительства Соединенных Штатов в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в любой другой стране. Как отмечают наблюдатели, специальный прокурор США оказался в ловушке — он хочет обвинить Россию во вмешательстве в дела Штатов, но при этом ему придется отвечать за сотни случаев доказанного вмешательства США в дела других стран.

Попытка решить вопрос «с наскока»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН напомнил, что Интернет — это еще не до конца отрегулированное пространство. Это яркая демонстрация парадокса глобализации: с одной стороны, по-прежнему есть суверенные государства, с собственными границами и системой власти. С другой, — есть Всемирная паутина, которая одновременно общая и ничья, но которая, однако, может влиять на «оффлайн». Причем источники влияния могут физически находиться где угодно.

«В этой связи история с судебными обвинениями России как государства или отдельных представителей, физических и юридических, РФ во вмешательстве во внутренние дела США (как и Британии с Brexit’ом и пр.) — это не только про отношения между Вашингтоном и Москвой, это еще и попытка со стороны американского спецпрокурора Мюллера «с наскока» решить гораздо более глобальный вопрос — тот самый парадокс глобализации. Если этот парадокс в произвольном порядке решат в пользу США, то это создаст прецедент, который, однако, впоследствии может быть использован уже против самих США, которые, очевидно, используют интернет-пространство для решения своих внешнеполитических задач», — добавил Станислав Бышок.

«Репутация Мюллера может быть уничтожена»

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что расследование комиссии Мюллера сейчас подходит к закономерному итогу ввиду явной некомпетентности и наличия конфликта интересов у ее главы. Американские СМИ заодно выяснили, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер обращался к российскому олигарху Олегу Дерипаске с просьбой о помощи несколько лет назад.

«Нужно еще вспомнить, что Мюллер ведет дело уволенного Трампом Джеймса Коми, бывшего близким другом спецпрокурора. Учитывая, что Concord Management может законно получить доступ к документам расследования, с большой долей вероятности разоблачив его надуманный характер, все эти промахи Мюллера могут уничтожить его репутацию и все дело о мнимом российском вмешательстве в американские выборы», — добавил Сергей Простаков.

Расследование зашло в тупик

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН выразил уверенность, что расследование Мюллера, очевидно, зашло в тупик. Это признают сегодня очень многие в США. Никакого так называемого «русского следа» в американских выборах выявить не удалось. Хотя пытались их отыскать буквально всюду.

«Попутно вскрылись многие другие хитрости команды Трампа, как, к примеру, использование личных данных компанией Cambridge Analytica при помощи Facebook. Уже были допрошены Марк Цукерберг, вчера в комитете Сената допрашивали сотрудника британской компании Кристофера Уайли. Выяснилось даже, что штаб Трампа пытался уговорить чернокожих американцев не ходить на выборы, так что Трамп сейчас получит очередное обвинение в расизме. Но никто из допрошенных американскими конгрессменами или Мюллером не смог ничего сказать о связях кампании Трампа с Россией», — рассказал Андрей Иванов.

По словам эксперта, эти связи искали даже в истории 2006 года, когда Трамп, по некоторым данным, провел время с порноактрисой Сторми Дэниелс. Но и там ничего внятного не нашли.

«И вот, негодуя от постоянных провалов, взялись за компанию Евгения Пригожина. Якобы какие-то боты что-то где-то писали, и это так повлияло на американские выборы, что США превратились в натуральную колонию Российской Федерации. Но американцы — народ обстоятельный. Можно вначале поднять шум, словить «хайп» на любой теме, но детальное разбирательство все равно надо будет провести. И вот в его ходе выясняется, что ничего предъявить нельзя. Но мы понимаем, что Мюллер не прекратит поиски. Вспомнят о каких-нибудь домашних животных Трампа, тоже свяжут их с «агентами Путина», введут санкции, напишут тысячи статей в СМИ», — резюмировал Андрей Иванов.

Отметим, что Мюллер явно не ожидал, что 13 российских граждан, которые в Соединенных Штатах проходят по делу о вмешательстве в выборы, будут отстаивать свои интересы. Как подчеркивают наблюдатели, процесс о мнимом деле про «вмешательство России» открыл ящик Пандоры.