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Стало известно, почему Бельгия выбрала подмосковный Дедовск своей базой на ЧМ-2018
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    Стало известно, почему Бельгия выбрала подмосковный Дедовск своей базой на ЧМ-2018

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    Стало известно, почему Бельгия выбрала подмосковный Дедовск своей базой на ЧМ-2018

    Москва, 17 мая. На время проведения чемпионата мира по футболу в России тренировочной базой сборной команды Бельгии станет спорткомплекс «Гучково» в городе Дедовск Московской области.

    Базу в Дедовске Бельгия выбрала из 64 вариантов. По словам координатора бельгийской сборной Владислава Андреева, из спорткомплекса «Гучково» открывается вид на православный храм великомученика Георгия Победоносца, и это могло стать одним из аргументов в пользу выбора Дедовска «красными дьяволами».

    Андреев рассказал, что впервые бельгийцы посетили Дедовск полтора года назад. Тогда единственной их просьбой было построить еще одно поле для вратарей. Однако к приезду команды «Гучково» заметно преобразили, передает «Подмосковье 360».

    Стало известно, почему Бельгия выбрала подмосковный Дедовск своей базой на ЧМ-2018

    Как отметил руководитель проекта по строительству футбольных полей Глеб Лицкий, заново было построено поле.

    «Поле пришлось строить полностью заново, начиная с выемки котлована, устройств дренажной системы и системы полива», — сказал он.

    Также, по требованию FIFA, в Дедовске всего за 4-5 месяцев появилось новое административное здание с комфортными раздевалками в цветах бельгийского флага, душевыми, тренерскими, массажными и медицинскими комнатами, а также пресс-центром, который по окончании ЧМ-2018 переоборудуют в батутный центр. Кроме того, были построены трибуны на 500 мест, установили новые мачты освещения и звукоизоляционный забор.

    Напомним, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут принимать 12 стадионов в 11 российских городах.

    Автор: Василий Котов
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