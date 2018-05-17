Давайте без него: Ляшко потеряли в Верховной раде

Киев, 17 мая. Депутата Верховной рады Олега Ляшко «потеряли» в ходе пленарного заседания в украинском парламенте. Во время выступления народного избранника Олега Мусия выяснилось, что Ляшко исчез.

«Вы не знаете, где Ляшко? Коля, Ляшко нет! Ищем Ляшко!» — начал переживать спикер Верховной рады Андрей Парубий.

После этого народные избранники продолжили обсуждение поправок к законопроекту о донорстве и трансплантологии. Сам Ляшко в Раде так и не появился.

По окончании рассмотрения проекта председателю Рады доложили, что Ляшко не хочет идти в зал, передает «ПолитНавигатор».

«Специально зовем, он ни в какую. Давайте голосовать без него», — сообщили Парубию.

В результате опального депутата так и не нашли, а голосование продолжилось без его участия.

Ранее депутат Рады Ляшко потребовал отставки скандально известной главы министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун.