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Давайте без него: Ляшко потеряли в Верховной раде
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    Давайте без него: Ляшко потеряли в Верховной раде

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    Давайте без него: Ляшко потеряли в Верховной раде

    Киев, 17 мая. Депутата Верховной рады Олега Ляшко «потеряли» в ходе пленарного заседания в украинском парламенте. Во время выступления народного избранника Олега Мусия выяснилось, что Ляшко исчез.

    «Вы не знаете, где Ляшко? Коля, Ляшко нет! Ищем Ляшко!» — начал переживать спикер Верховной рады Андрей Парубий.

    После этого народные избранники продолжили обсуждение поправок к законопроекту о донорстве и трансплантологии. Сам Ляшко в Раде так и не появился.

    По окончании рассмотрения проекта председателю Рады доложили, что Ляшко не хочет идти в зал, передает «ПолитНавигатор».

    «Специально зовем, он ни в какую. Давайте голосовать без него», — сообщили Парубию.

    В результате опального депутата так и не нашли, а голосование продолжилось без его участия.

    Ранее депутат Рады Ляшко потребовал отставки скандально известной главы министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

    Автор: Дана Балан
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