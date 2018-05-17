Исаак Калина: Пространство современной школы для подростков должно быть очень высокотехнологичным

Москва, 17 мая. В московской школе №1560 «Лидер» начал работать так называемый «IT-полигон». В первый же день практический опыт в 3D-моделировании, программировании и робототехнике получили ученики четырех классов.

«Площадка «IT-Полигона» располагается на базе корпуса им. М.А. Корфа и оснащена самым высокотехнологичным оборудованием в области информационных технологий. Каждый школьник может записаться на курсы дополнительного образования на базе «IT-Полигона», – сообщается на официальной странице школы в соцсети Facebook.

Обучение детей работе со сложными высокотехнологичными устройствами является одной из важнейших задач Департамента образования города Москвы. Для этого в столице запускаются специальные образовательные пространства – «IT-полигоны», где школьники изучают микроэлектронику и схемотехнику, локальные вычислительные сети и информационную безопасность, прототипирование и интернет вещей, CAD и 3D-моделирование, робототехнику и программирование на высокотехнологичном оборудовании.

«Если дети в подростковом возрасте не привыкнут к сложным высокотехнологичным устройствам: не привыкнут понимать их, пользоваться ими, чувствовать их, улучшать их, изобретать их, создавать их, то они взрослыми будут просто бояться даже пытаться это делать», – рассказал РИА ФАН руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина.

На днях стало известно, что еще один «IT-полигон» создается на базе школы №2114, где 10 мая прошла встреча мэра Москвы Сергея Собянина с представителями Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций. Здесь на инновационных площадках смогут заниматься ребята и из других школ, в том числе из соседних районов. Благодаря мощному сетевому оснащению дети смогут эффективно взаимодействовать с «IT-полигонами» других школ. Всего их на данный момент в столице семь.

«Уверен, что мы все хотим видеть свою страну лидером в мире, а для этого наша страна должна быть и технологическим лидером. Поэтому мы, граждане страны, должны быть технологическими лидерами. Конечно, есть еще надежда и на наше поколение, но ставку необходимо делать на молодежь. И нам нужно не упустить тот сензитивный возраст (этап возрастного развития ребенка, наиболее благоприятный для освоения каких-либо видов деятельности, формирования определенных психических функций – прим.ред.), когда детям очень легко освоить мир высоких технологий, поэтому само пространство школы, особенно школы для подростков, должно быть очень высокотехнологичным», – пояснил Исаак Калина.

Как отметил на встрече с мэром директор школы №2114 Андрей Зинин, уже сейчас дети могут создавать из отечественных комплектующих роботов, способных принимать участие в международных олимпиадах по робототехнике.