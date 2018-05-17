Немецкие СМИ рассказали о желании властей Германии построить «Северный поток — 2» наперекор США. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Can Germany broker a Russia-Ukraine deal on Nord Stream 2?» («Сможет ли Германия договориться о «Северном потоке — 2» с Россией и Украиной?»), опубликованной изданием Deutsche Welle.

Он начал с Киева в понедельник и вернулся домой через 24 часа после небольшой остановки в Москве: министр экономики Германии Питер Альтмайер, которому было поручено попытаться найти компромисс, который мог бы сломить или, по крайней мере, значительно снизить негативный настрой Украины в отношении строительства трубопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Украинцы опасаются, что после завершения строительства Москва будет подавать газ в Западную Европу исключительно через этот газопровод. Из-за этого Киев перестанет получать трансфертные платежи, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов в год.

Одним из предложений Альтмайера было предоставить гарантию того, что поставки газа будут продолжать поступать через территорию Украины, но здесь возникают новые вопросы: до какого времени продлятся эти поставки? Сколько газа будет транспортироваться через Украину? И кто даст гарантии? Россия? Европейский союз? Или оба?

Все это вопрос переговоров, и министр экономики Германии в настоящее время не раскрывает карт, но, по его словам, он уверен в исходе.

Не упрощает ситуацию и то, что США тоже пытаются укрепиться на европейском газовом рынке.

Альтмайер, откровенный сторонник тесных Трансатлантических связей, всегда подчеркивал важность общих ценностей с США, «независимо от того, кто управляет каким-либо из государств ЕС или США». Его слова можно воспринимать как косвенную критику президента США Дональда Трампа, администрация которого в настоящее время угрожает односторонними санкциями и повышенными таможенными пошлинами и друзьям, и врагам.

Белый дом также не слишком рад перспективе проекта «Северный поток — 2», в основном из-за личной выгоды. Вашингтон хотел бы экспортировать в Европу свой природный газ, добываемый с помощью гидроразрыва, и тем самым вытеснить «Газпром» с рынка. Уже созданы два так называемых СПГ-терминала, один в Польше и один в Нидерландах, и планируется построить еще несколько. Но нельзя забывать о том, что США не могут конкурировать с российскими ценами на газ — это еще одна причина, по которой правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока — 2».

Время идет: канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Сочи в пятницу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят газопровод, а также ситуацию в Сирии и Иране. Россия, ЕС и Китай подтвердили свою неизменную приверженность иранской ядерной сделке, несмотря на недавний выход из нее США.

Наблюдатели говорят, что Германия и Россия также сближаются, когда речь идет о двустороннем экономическом сотрудничестве. Нынешние санкции против России останутся в силе, как сказал Альтмайер в интервью Deutsche Welle, но более тесное сотрудничество все равно возможно.

Министр экономики добавил, что Германия хочет содействовать сотрудничеству средних компаний в обеих странах. Правительство Германии также допускает возможность поддерживать обучение российских менеджеров или помогать России добывать ресурсы более экологичным способом.

«Есть очень много сфер, которые санкции не покрывают», — заявил Альтмайер в интервью DW.

В этой связи в ходе состоявшихся во вторник в Москве переговоров министр экономики Германии и премьер-министр России Дмитрий Медведев договорились о стратегической встрече в июне с соответствующими экспертами министерства.

Альтмайер также поднял вопрос о юридической безопасности немецких компаний, которая является важным условием для инвестиций в российский рынок. По его словам, правительство Германии стремится стимулировать устойчивый рост в Восточной Европе, и, безусловно, в конечном итоге Германия только выиграет от большего экономического роста России, Украины и других стран Восточной Европы.