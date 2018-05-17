«Полчаса думает, как брюки надеть»: Соловьев высмеял «хитрого, но не умного» Порошенко

Москва, 17 мая. Журналист Владимир Соловьев в перерывах между съемками своего ток-шоу на телеканале «Россия-1» высмеял президента Украины Петра Порошенко, дав оценку его умственным способностям и назвав политика «хитрым, но не умным».

Видео с записи программы ведущий опубликовал в своем Twitter. Рассуждая об украинских властях, он признался, что порой у него возникает ощущение, «что Порошенко с утра просыпается и полчаса думает, с какой стороны брюки надевать».

Что касается чиновников, тот тут Соловьев заметил, что «фантазии у них ноль, и это его раздражает», пишет «Ридус».

Отметим, что в ответах к записи многие согласились в «неизобретательности» политиков из Украины, при всяком удобном случае подсаживающихся на своего любимого антироссийского конька и виня во всех бедах страны Москву.

При этом от этих объяснений устали и сами украинцы, о чем неоднократно говорили сами при обсуждении новых антироссийских заявлений своих властей в Сети.