Протестующие в Ереване заблокировали вход в Генпрокуратуру

Ереван, 17 мая. В столице Армении в четверг группа протестующих заблокировала вход в здание генеральной прокуратуры страны. Жители Еревана выступают за отставку главы ведомства Артура Давтяна.

Группа из 10-15 протестующих не пропускает сотрудников прокуратуры в здание. Претензии к генпрокурору Армении связаны с его несогласием с позицией нового премьер-министра страны Никола Пашиняна по вопросу политических заключенных. По мнению Давтяна, таковых в Армении нет, глава правительства придерживается другой точки зрения.

Пашинян ранее заявил, что не видит причин для отставки Давтяна, сам генпрокурор также заявил, что не собирается уходить со своего поста.

Напомним, лидер оппозиции Никол Пашинян пришел к власти после длительных протестов и двух голосований в парламенте. Как показывают последние события, конца общественным выступлениям в Армении пока не видно.