Потренируются и начнут: в Киеве рассказали, когда ВСУ будут использовать «Джавелины» в Донбассе

Киев, 17 мая. Говорить о том, что американские ПТРК «Джавелин» по требованию американского руководства не должны находиться на линии соприкосновения в Донбассе некорректно. Об этом в четверг заявил заместитель главы министерства по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Украинский политик отметил, что «не читал, на каких условиях передавались «Джавелины». Он также сообщил, что в настоящее время проводится обучение и готовятся подразделения, которые будут использовать американские комплексы в зоне военного конфликта.

Грымчак подтвердил, что американские «Джавелины» будут переброшены на линию соприкосновения в Донбассе.

«То есть сказать, что их не будет на линии разграничения, я думаю, что это не совсем корректно, они там будут… Для их эффективного использования, я думаю, что сначала они (ВСУ — Прим.ред.) потренируются, а потом начнут», — полагает Грымчак.

Отвечая на вопрос о том, когда американские комплексы появятся на передовой, Грымчак предположил, что «Джавелины» уже есть на линии разграничения», пишут украинские СМИ.

«Просто ждут, когда будет возможность их использовать», — заявил он.

Ранее стало известно, что Вашингтон запретил выводить «Джавелины» на линию столкновения в Донбассе, чтобы не нагнетать ситуацию.