Украинцы накормили жителей Брюсселя супом из коры и блинами из шелухи

Киев, 17 мая. Жители Брюсселя отведали украинские «блюда», которые приходилось готовить и есть во время голодомора 1932–1933 годов. Как сообщила украинская журналистка Ярослава Гресь, неподалеку от Европарламента был установлен ресторан на колесах, в котором украинцы и угощали горожан.

«Хлеб из травы и семян, суп из коры, блины из шелухи. Люди не могут поверить, что это можно есть, — написала блогер на своей странице в социальной сети Facebook. — Европарламентарии, дипломаты со всего мира, туристы, бельгийцы. О голодоморе знают единицы».

По ее словам, данная акция под названием Uncounted since 1932 («Непосчитанные с 1932 года») проводится для того, чтобы европейцы ощутили трагедию народа Украины.

«Чтобы сказать — признайте голодомор геноцидом», — добавила Гресь.

Напомним, в ноябре прошлого года на рассмотрение в Верховную раду Украины был передан законопроект, посвященный введению уголовной ответственности за непризнание голодомора.