Спасенная из Донбасса 82-летняя блокадница вынуждена доказывать право на российское гражданство

Москва, 17 мая. Пережившая блокаду Ленинграда Клавдия Мальцева, в 80-х годах переехавшая с мужем-офицером в Донецк, после госпереворота на Украине осталась без пенсии и средств к существованию. В свои 82 года женщина была вынуждена работать.

В минувшем году родственники спасли ее, забрав в Россию. Однако теперь из-за бюрократических проволочек ей приходится доказывать своё право на гражданство РФ в общем порядке.

«Неприятно, что я русский человек и никак не могу получить гражданство. Ну и без пенсии тоже очень обидно. Мне только дали страховку в поликлинику, чтобы на учёт поставить. Но у меня такой возраст, что уже и пора бы, правда?» — посетовала Клавдия Викторовна в комментарии RT.

Вид на жительство блокаднице оформят через полгода, затем ей нужно будет подавать документы на гражданство.

Ситуацию прокомментировала председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст, заметив, что сотрудники МВД могли бы пойти навстречу блокаднице, но пока никаких норм в этой связи не предусмотрено.

«Одно дело — право, а другое — обязанность. Если бы была нормативная обязанность — в течение месяца в любом случае выдать паспорт гражданина РФ, тогда ситуация сразу бы начала меняться», — пояснила она.

По ее мнению, избежать подобных проблем можно было бы и уравняв в правах граждан, родившихся или проживающих на территории бывшего СССР к гражданам России: это сократит сроки проверок.

«Бывшие республики СССР сотрудничают между собой в рамках ЕАЭС, а информационная база по сути единая, её просто надо упростить», — пояснила юрист.

По словам Баст, на уровне МВД это можно сделать одним указом, тогда проблема будет решена. «Бабушке не нужно будет даже ходить в миграционный центр. Она подаст документы в электронном формате и заберёт паспорт в МФЦ. Не нужно людям усложнять жизнь, когда у нас была одна страна и единая база данных», — уверена эксперт.