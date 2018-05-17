Сирия не будет плацдармом Третьей мировой: стоит ли россиянам опасаться возможного начала большой войны

Исследовательская организация «Левада-центр», специализирующаяся на социологических опросах, выяснила мнение россиян относительно возможности начала Третьей мировой войны. Исследование было посвящено взаимоотношениям РФ и западных стран в связи с актуальной обстановкой в Сирии. По результатам опроса было выявлено, что 57% респондентов опасаются вероятного начала глобального вооруженного конфликта, поводом для которого могут послужить события в САР.

38% опрошенных заявили, что никаких опасений относительно этого не испытывают, в то время как остальные 5% не смогли дать однозначный ответ. Представители «Левада-центра» также задачи вопрос — «Внимательно ли вы следите за новостями из Сирии?». На это 31% участников исследования ответили утвердительно, еще 55% респондентов признались, что знают самое основное о последних событиях в арабской республике, однако не следят за ситуацией так уж пристально.

Таким образом, достаточно большое количество россиян обеспокоены нынешней обстановкой в САР и всерьез опасаются начала Третьей мировой войны на фоне событий на Ближнем Востоке. Безусловно, напряженная ситуация в регионе не может не вызывать озабоченность, однако настолько ли обострена обстановка в Сирии, чтобы в ближайшее время действительно вылиться в глобальное противостояние международного масштаба? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Наш собеседник — востоковед и публицист Андрей Онтиков — согласен с тем, что ситуация в САР и некоторых соседних странах, действительно, непростая. Однако в данном случае речь, скорее, идет об искусственном поддерживании именно самого сирийского кризиса, нежели о стремлении некоторых участников разжечь мировую войну. На самом деле глобальный военный конфликт, куда были бы вовлечены крупнейшие мировые державы, не нужен ни одной из сторон, уверен эксперт.

«Конечно, хочется верить, что этого не произойдет. Успокаивает в данном случае то, что Третья мировая война не нужна ни нам, ни Западу. Все всегда будут стремиться избегать такого исхода. Другое дело, что некоторые внешние игроки продолжают накачивать сирийский конфликт новыми событиями и провокациями, снова и снова вызывая очередную волну эскалации. В результате конфликт приобретает все новые и новые измерения. Это факт, и в этом и есть главная проблема», — считает востоковед.

Для достижения собственных геополитических целей Западу выгодно поддерживать ситуацию в Сирии в состоянии постоянной нестабильности, для чего им и предпринимаются подрывающие обстановку в регионе шаги. Тем не менее мировая война и прямое столкновение с Россией явно не лежат в поле интересов Вашингтона, поскольку могут подорвать ситуацию в самих Соединенных Штатах.

«Среди дестабилизирующих факторов — конечно, присутствие американцев на востоке от Евфрата и формирование ими там условного курдского государственного образования. Также это присутствие сил США на юге в районе Ат-Танфа. Кроме того, — продолжающиеся бомбардировки со стороны израильтян. И нужно, несомненно, вспомнить об апрельских ударах Соединенных Штатов и союзников по объектам Сирии. То есть эскалация продолжается, и у целого ряда стран до сих не пор не наблюдается никакого желания завершать конфликт в САР. От идеи свержения Башара Асада Запад пока так и не отказался», — заметил Андрей Онтиков.

Однако мировая война — это конфликт совершенно другого порядка, который не нужен никому, поскольку грозит серьезными последствиями для любого из государств. Тем более надо также учитывать и то, что наша страна уже провела успешную работу по налаживанию ситуации в Сирии, и этот процесс сейчас продолжается.