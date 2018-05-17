Американские ученые назвали самый милый возраст щенков

Майами, 17 мая. Научные сотрудники из Университета Флориды провели исследование, в котором определили самый милый возраст щенков. Об этом сообщает издание Anthrozoos.

Отмечается, что в исследовании принимал участие 51 доброволец. Каждому респонденту показывали черно-белые фотоснимки питомцев трех пород, среди которых были кане-корсо, джек-рассел-терьер и белая овчарка. Участники оценивали привлекательность собак в разном возрасте по 39 снимкам, передает «Пятый канал».

По окончании эксперимента американские ученые подтвердили гипотезу о том, что самыми милыми щенками являются собаки в возрасте от шести до восьми недель жизни.

Эксперты также отметили, что привлекательность представителей темных пород уступает светлым.

Американские специалисты полагают, что итоги эксперимента связаны с долгим процессом одомашнивания собак. В процессе развития животные приспособились быть наиболее привлекательными именно в том возрасте, когда им более всего нужна любовь и забота человека.