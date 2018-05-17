«Развязывают войну»: в Совфеде рассказали, как РФ ответит на призыв из США взорвать Крымский мост

В посольстве РФ в Вашингтоне отреагировапи на публикацию Тома Рогана в американском издании Washington Examiner. В заметке автор предлагает взорвать Крымский мост, который совсем недавно был введен в эксплуатацию.

В дипведомстве расценили эту статью «как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией».

Сенатор от республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что подобные публикации «не укладываются ни в какие рамки».

«Подобные идеи поддерживает часть политической элиты Соединенных Штатов, не только те, кто является представителями власти, но и те граждане, которые имеют возможность выражать свое мнение через средства массовой информации. Автор этой заметки перешагнул все допустимые нормы. Фактически те, кто озвучивают подобного рода замыслы, призывают к войне», — отмечает парламентарий.

Призывы Украины взорвать Крымский мост фактически являются призывами к развязыванию войны.

«Это характеризует представителей американского истеблишмента не только как откровенных русофобов, этот факт уже ни у кого не вызывает сомнений, этот прецедент говорит о том, что они совершенно не дорожат миром, диалогом, переговорами, которые являются неотъемлемой частью международных отношений», — продолжает сенатор.

Автор этой статьи, отмечает Сергей Цеков, является абсолютно неадекватным человеком, который характеризует сегодняшнюю Америку.

«Подобных людей немало в том числе и в руководстве США. Что касается наших действий, мы не оставим это без ответа. Этот человек окажется в списках людей, абсолютно нежелательных для России и других стран, являющихся нам дружественными.

Полагаю, мы должны возбудить уголовное дело в отношении этого человека, поскольку фактически он призывает к диверсиям и террористическим актам. В завершение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что действующая американская верхушка находится в совершенно неадекватном состоянии», — заключил сенатор от Республики Крым.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью ФАН в свою очередь напомнил, что еще 20–25 лет назад подобная публикация могла привести к серьезному конфликту между странами. Подобные заявления, по мнению народного избранника, абсолютно неприемлемы. Он сравнил журналиста, который является автором этой заметки, с пропагандистами Третьего рейха.