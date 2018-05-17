Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР под ударами «Градов» ВСУ, украинским СМИ дана команда «молчать»

Донбасс, 17 мая. ДНР и ЛНР под ударами «Градов» и артиллерийских систем. Киев включает «режим молчания» для блогеров и СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киев саботирует Минск и готовится к войне

Во время работы подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске представители Киева не представили какой-либо позиции по выполнению пунктов повестки дня и положений самих минских соглашений. С соответствующим заявлением выступила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева. Она отметила, что со своей стороны луганская делегация не раз пыталась инициировать продолжение работы по обмену пленными и другим гуманитарным направлениям.

В свою очередь руководство народных республик уверено — отсутствие конструктивной позиции Киева и его нежелание договариваться косвенно подтверждает подготовку Украины к силовому сценарию «освобождения» Донбасса. В данном случае логика руководства украинского государства проста — «зачем договариваться, если можно взять силой».

Оперативная обстановка в ДНР

Подтверждением наступательных планов Украины является и активизация вооруженных формирований по всем направлениям, как в Донецкой, так и в Луганской народной республике. В минувшую среду киевские силовики разрядили целый пакет «Града» по району Донецкой фильтровальной станции, выпустив 40 реактивных снарядов, что явно не способствует выполнению минских соглашений.

Ствольная артиллерия ВСУ и танки вторую неделю продолжают обстреливать населенные пункты в районе Горловки. Разрушаются целые улицы прифронтовых районов и поселков. В среду под ударами 122-мм гаубиц один мирный житель погиб и один получил ранения, разрушены и частично повреждены четыре жилых дома.

За минувшие сутки Киев нарушал режим прекращения огня 31 раз.

Луганское направление

На всех участках обороны Луганской народной республики зафиксированы обстрелы ВСУ. В районе Светлодарской дуги и поселка Желобок солдаты Киева наносили удары из 122-мм артиллерийских систем и 120-мм минометов. Работали также 82-мм минометы, экипажи БТР и БМП.

Киев включил «режим молчания» блогеров и СМИ

По данным оперативного командования ДНР, начальник операции объединенных сил украинских войск Сергей Наев приказал представителям средств массовой информации и украинским блогерам включить «режим молчания». Речь идет о недопустимости критики в адрес украинского командования и лично Наева. Кроме того, в эфир не должны выходить материалы, содержащие любой негатив в адрес ВСУ и их командования.

Фейки украинских СМИ

В украинских СМИ появился еще один «компетентный источник», который способен безошибочно определять направления обстрелов и принадлежность позиций, с которых стреляли. По крайней мере, средства массовой информации сами делегировали данную функцию коммунальному предприятию «Вода Донбасса».

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, 15 мая с позиций украинских силовиков был обстрелян район Донецкой фильтровальной станции. Украинские медиаресурсы преподнесли это в привычном ключе — как «обстрел боевиков ДНР», при этом сославшись на заявление «Воды Донбасса».

Однако сами коммунальщики, как несложно заметить, лишь констатируют факт состоявшегося обстрела и не берутся рассуждать на тему «откуда и с чьих позиций». Украинские СМИ все додумали сами.