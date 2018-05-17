Меню
Экономика
Цены на гречку резко упали в России
Политика
Жириновский объяснил, почему России нужно разорвать договор о дружбе с Украиной
Следующая новость
Загрузка...

    Цены на гречку резко упали в России

    77

    Цены на гречку резко упали в России

    Москва, 17 мая. Из-за рекордного урожая гречки, который был собран в России в прошлом году, розничные цены на крупу резко упали, обновив трехлетний минимум. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена за один килограмм гречки в апреле текущего года составила 50,7 рублей.

    Если ставить в сравнение аналогичные период 2017 года, то крупа подешевела на 34%. По словам генерального директора «Прозерно» Владимира Петриченко, урожай в 1,5 миллиона тонн, собранный в 2017 году, почти в два раза превысил потребности внутреннего рынка нашей страны, сообщает Infox.ru.

    В настоящее время урожай остается в России и давит на цены, потому как у производителей практически нет возможности экспортировать излишки гречки, передает агентство ФедералПресс.

    Напомним, что россиянам готовят новую потребительскую корзину, в которой будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.