Цены на гречку резко упали в России

Москва, 17 мая. Из-за рекордного урожая гречки, который был собран в России в прошлом году, розничные цены на крупу резко упали, обновив трехлетний минимум. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена за один килограмм гречки в апреле текущего года составила 50,7 рублей.

Если ставить в сравнение аналогичные период 2017 года, то крупа подешевела на 34%. По словам генерального директора «Прозерно» Владимира Петриченко, урожай в 1,5 миллиона тонн, собранный в 2017 году, почти в два раза превысил потребности внутреннего рынка нашей страны, сообщает Infox.ru.

В настоящее время урожай остается в России и давит на цены, потому как у производителей практически нет возможности экспортировать излишки гречки, передает агентство ФедералПресс.

Напомним, что россиянам готовят новую потребительскую корзину, в которой будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов.