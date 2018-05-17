Госдума потребовала от Киева освободить руководителя РИА Новости Украина

Москва, 17 мая. Госдума РФ на пленарном заседании 17 мая приняла заявление, где ситуация вокруг задержания в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского именуется произволом, депутаты потребовали от украинских властей немедленно освободить журналиста.

«Действия киевских властей в отношении РИА Новости Украина и работающих в нем сотрудников являются откровенным произволом украинских спецслужб​​​. Использование силовых мер, обычно применяемых к опасным преступникам, в отношении журналистов, честно выполняющих свою работу, противоречит базовым европейским ценностям…» — говорится в документе.

Госдума обратилась к ОБСЕ и Совету Европы с призывом обратить внимание на регулярное нарушение прав сотрудников СМИ на Украине и занять принципиальную позицию по этому вопросу.

Напомним, во вторник сотрудники СБУ провели операцию против РИА Новости Украина. Силовики ворвались в главный офис агентства, провели обыски в квартирах сотрудников СМИ, а также задержали руководителя портала Кирилла Вышинского.

В пресс-центре РИА Новости Украина ранее сообщили, что не знают, когда агентство сможет полноценно возобновить работу. Министерство иностранных дел России выразило Киеву решительный протест в связи с ситуацией.