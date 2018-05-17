Сирия, 17 мая. Группировка «Файлак Аш-Шам» понесла потери при взрывах в провинции Идлиб. ВВС коалиции США возобновили бомбардировки на юге Хасаки. Беженцы из Восточной Гуты готовы вернуться в свои дома, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с террористами ИГ1 к югу от Дамаска; продолжают вести операцию по разминированию в северной части Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на севере провинции Хама.

«Файлак Аш-Шам»: понесла потери в результате взрывов в Идлибе.

«Исламское государство»2: лишилось нескольких строительных блоков в районе Хаджар Аль-Асвад в Дамаске; заявило об обстрелах со стороны ССА** на юго-западе провинции Даръа.

Международная коалиция: возобновила бомбардировки в южной части Хасаки.

Провинция Дамаск

Джихадисты «Исламского государства» продолжают нести территориальные потери в южных районах Дамаска. Как передает в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1), на окраинах района Хаджар Аль-Асвад все еще не утихают вооруженные столкновения. В результате последних боев несколько строительных блоков на улице Дир-Ясин перешли под контроль военнослужащих САР. В то же время отмечаются перестрелки у лагеря Ярмук. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по опорным пунктам ИГИЛовцев при поддержке проасадовских палестинских формирований. Правительственные подразделения нанесли серьезный урон укреплениям боевиков, обстреляв их из ракетных пусковых установок IRAM Golan-1000.

Между тем сотни гражданских лиц, которые проживают в лагерях для беженцев, готовы вернуться в свои дома в населенных пунктах оазиса Восточная Гута. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, силы САР полностью зачистили данные территории от мин и СВУ, а также начали восстановление инфраструктуры в данном районе. Напомним, об освобождении Гуты было объявлено 14 апреля.

Провинция Хомс

Накануне стало известно о том, что Сирийская арабская армия (САА) получила полный контроль над Растанским котлом, занимающим северную часть Хомса и юго-восток Хамы. В рамках мирного соглашения между силами вооруженной оппозиции и сирийским правительством, все исламисты, дислоцировавшиеся здесь, были эвакуированы на север САР. Более 65 населенных пунктов и 1200 квадратных километров территорий перешли под контроль правительственных сил. Кроме того, впервые за последние несколько лет было открыто шоссе Дамаск — Хомс. Сотни мирных жителей вышли на улицы города Ар-Растан, чтобы приветствовать сирийские войска после вывоза исламистов.

Тем временем в освобожденных районах пока еще продолжается операция по разминированию. Как утверждает оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq), по меньшей мере три бывших радикала антиправительственной группировки «Джейш Тавид» погибли во время обезвреживания взрывных устройств, заложенных членами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Мадждал. Отмечается, что боевики «Джейш Тавид» ранее урегулировали свой правовой статус с властями САР.

Провинция Даръа

Интернет-порталы, подконтрольные террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству, опубликовали кадры, на которых запечатлен пожар на оккупированных террористами территориях. Военный источник в сети Twitter (TABEEB_FALSAFA) заявляет о том, что возгорание было вызвано обстрелами со стороны Сирийской свободной армии (ССА) и привело к потере посевов пшеницы. Напомним, «Халид ибн Аль-Валид» противостоит боевикам «свободной армии» на юго-западе региона. В результате непрекращающихся столкновений обе стороны несут потери в живой силе и военной технике. Кроме того, постоянные перестрелки нередко приводят к гибели местных жителей.

Провинция Идлиб

Оппозиционный новостной портал Emaan News Center передает, что в административном центре провинции сработало несколько взрывных устройств. При взрывах погибли как минимум четверо гражданских лиц, а также были ранены три боевика формирования «Файлак Аш-Шам», сотрудничающего с «Джебхат Ан-Нусрой»3***. Кроме того, в населенном пункте Эскат произошло новое покушение на одного из лидеров группировки. Подробности произошедшего пока выясняются. Вследствие участившихся нападений силы вооруженной оппозиции выставили охранные патрули в районе города Маарет Ан-Нуман в южной части Идлиба.

Провинция Хама

В северной части региона не прекращаются интенсивные перестрелки между правительственными войсками и радикалами возглавляемого «Ан-Нусрой» объединения «Тахрир Аш-Шам». В ответ на очередные провокационные обстрелы со стороны джихадистов артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по военным объектам боевиков. Так, по данным интернет-портала Emaan News Center, силы САР нанесли удары по огневым позициям радикалов на окраине населенных пунктов Кафр Зета и Аз-Закят. О потерях со стороны исламистов пока не сообщалось.

Провинция Хасака

Военные самолеты западной коалиции во главе с Соединенными Штатами возобновили боевые вылеты в провинции Хасака. Авиаудары ВВС международного альянса пришлись по территориям на юге региона неподалеку от города Аш-Шаддади. Об этом на своей странице в сети Twitter (jisrtv) сообщает военный источник (jisrtv). Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирного населения. Напомним, бомбардировки коалиционной авиации нередко приводят к гибели гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)