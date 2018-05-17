Саммит ЕС решил поддержать ядерную сделку с Ираном — Макрон

София, 17 мая. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что саммит ЕС принял решение поддержать ядерную сделку с Ираном. По его словам, лидеры европейских стран намерены защитить предприятия ЕС от санкций США против Ирана.

В четверг Макрон находится с визитом с Болгарии, где проходит саммит ЕС — Западные Балканы.

«Ядерное соглашение 2015 года — это важный элемент мира и безопасности в регионе, и мы решили его поддерживать, каким бы ни было решение США…» — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что соглашение должно быть не только сохранено, но и существенно расширено — в него в частности предлагается включить вопрос о роли Ирана на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Тегераном и вскоре возобновит санкционную политику против Ирана. В ЕС это решение заокеанских партнеров не оценили. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что политика Трампа помогает ЕС избавляться от иллюзий.