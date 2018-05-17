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В России нашли более 60 живущих за чертой бедности депутатов
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    В России нашли более 60 живущих за чертой бедности депутатов

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    В России нашли более 60 живущих за чертой бедности депутатов

    Москва, 17 мая. В России нашли более 60 живущих за чертой бедности депутатов. Об этом свидетельствуют декларации парламентов субъектов РФ за 2017 год.

    Согласно документам, самые низкие средние доходы депутатов зафиксированы в Ингушетии (1 миллион рублей), Калмыкии (1,3 миллиона рублей), Карачаево-Черкесии (1,6 миллиона рублей), Республике Алтай (1,6 миллиона рублей) и Тыве (1,8 миллиона рублей). Кроме того, 14 региональных парламентариев по итогам прошлого года зафиксировали нулевые доходы.

    Всего за чертой бедности оказались 68 депутатов: их годовой доход был ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, передает РБК.

    В то же время самыми состоятельными по итогам прошлого года оказались депутаты заксобрания Камчатского края. Их средний доход составил 121,3 миллиона рублей. На втором месте оказались парламентарии Магаданской области (85,8 миллиона рублей), на третьем – парламентарии Челябинской области (76,5 миллиона рублей).

    Автор: Василий Котов
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