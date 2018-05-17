Меню
Россия
Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций США в РФ
Политика
Жириновский объяснил, почему России нужно разорвать договор о дружбе с Украиной
Следующая новость
Загрузка...

    Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций США в РФ

    58

    Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций США в РФ

    Москва, 17 мая. Депутаты нижней палаты парламента РФ в четверг рассматривают законопроект о противодействии антироссийской санкционной политике США и других западных стран. Рассмотрение смежного законопроекта об ответственности за исполнение санкций США в России было перенесено для проведения дополнительных консультаций.

    Этот законопроект был внесен в Госдуму в начале недели. Он подразумевает такие меры, как лишение свободы на срок до четырех лет или штраф размером до 600 тысяч рублей.

    Среди авторов инициативы спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Ранее спикер государственной думы заявил, что наказание за соблюдение санкций против РФ могут ввести к июлю. Володин отметил, что по законопроекту есть положительные отзывы как правительства РФ, так и Верховного суда.   

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.