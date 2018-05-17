Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за исполнение санкций США в РФ

Москва, 17 мая. Депутаты нижней палаты парламента РФ в четверг рассматривают законопроект о противодействии антироссийской санкционной политике США и других западных стран. Рассмотрение смежного законопроекта об ответственности за исполнение санкций США в России было перенесено для проведения дополнительных консультаций.

Этот законопроект был внесен в Госдуму в начале недели. Он подразумевает такие меры, как лишение свободы на срок до четырех лет или штраф размером до 600 тысяч рублей.

Среди авторов инициативы спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее спикер государственной думы заявил, что наказание за соблюдение санкций против РФ могут ввести к июлю. Володин отметил, что по законопроекту есть положительные отзывы как правительства РФ, так и Верховного суда.