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Госдума досрочно освободила плачущую Голикову от должности главы Счетной палаты РФ
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    Госдума досрочно освободила плачущую Голикову от должности главы Счетной палаты РФ

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    Госдума досрочно освободила плачущую Голикову от должности главы Счетной палаты РФ

    Москва, 17 мая. Государственная дума России досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты Российской Федерации.

    Выступая перед депутатами Госдумы в четверг Голикова расплакалась и отметила, что «ей сложно говорить». Видео опубликовал канал Life Shot. 

    Депутаты Госдумы в четверг, 17 мая, представят кандидатуры на вакантную должность председателя Счетной палаты в совет нижней палаты парламента, которые в этот же день он рассмотрит. Затем поддержанные советом кандидатуры будут направлены российскому лидеру.

    Напомним, глава СП по российскому законодательству назначается сроком на шесть лет. Госдума предлагает президенту РФ как минимум три кандидатуры, из которых он выбирает одну.

    Автор: Дана Балан
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