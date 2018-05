Браво, Россия и Путин: реакция мира на открытие Крымского моста

Мировая пресса продолжает освещать открытие Крымского моста, состоявшееся 15 мая. Как ни парадоксально, несмотря на возмущенные официальные заявления западных стран, посвященные этому событию, большая часть статей и комментариев относительно моста в зарубежной прессе — сугубо положительные. Мост однозначно называют «крупным успехом России» и «уникальным строительным объектом».

Ненавистники пускай ненавидят

Именно таким комментарием (англ. haters gonna hate) сопровождается редакционная статья в английском издании The Daily Mail. Большая часть комментариев простых англичан под этой статьей выдержана в благожелательном и уважительном стиле, а практически каждый второй подчеркивает несомненный успех России и ее текущей политики, направленной на развитие собственных территорий.

«Поздравления России и лично Путину» — достаточно частая реакция в обсуждении статьи, в то время как единичные реплики с призывами «запретить», «взорвать» или «осудить» мост выглядят, скорее, исключением. Вспоминают в репликах под статьей и уже поднадоевший и изрядно протухший скандал с «Новичком», причем, что интересно, в иронической и откровенно издевательской манере по отношению к собственным спецслужбам.

Наиболее показательной истеричной реакцией на мост стала статья обозревателя Тома Рогана в американском издании The Washington Examiner, в которой тот заявил, что Украина «должна уничтожить элементы моста» и что у нее «есть средства для нанесения авиаударов».

Фактически, американское издание на своих страницах призвало к террористическому акту против критического объекта инфраструктуры, что безусловно понимал и сам Роган, так как указал, что в одну из задач такой акции входит «смягчение риска и числа жертв».

Неудивительно, что посольство России в США назвало провокационной эту публикацию The Washington Examiner и напомнило, что призывы к террористическим актам и пропаганда терроризма никак не вписываются в журналистскую этику и являются уголовным преступлением как в России, так и в США.

Впрочем, скандальная статья The Washington Examiner стала, скорее, нехарактерным исключением. Редакционные материалы двух основных американских изданий, статья в The New York Times и комментарий в The Washington Post, выдержаны в уважительной и политкорректной манере. Несмотря на дежурные мантры об «оккупированном Крыме», обе газеты вынуждены признать — мост является наглядной демонстрацией выросших возможностей России, ее способности противостоять западным санкциям и решать критически важные задачи собственными силами.

Герои дня: президент Путин и кот Мостик

Практически все статьи в западной прессе, помимо самого сооружения, включают фотографии двух «героев Крымского моста» — президента Владимира Путина и кота Мостика. Первый поразил публику, сев за штурвал лидирующего «КамАЗа», проехавшего по мосту во время церемонии его открытия. Второй — просто гулял поблизости на радость людям.

Удивительно, но персонификация строительного объекта на фигуру российского президента в западной прессе гораздо более отчетлива: практически все СМИ ставят слова «Путин» и «мост» как в заголовок, так и в большую часть значимых комментариев о событии. Можно сказать, что «культ личности» вокруг фигуры президента России сегодня стал скорее фетишем западной прессы, нежели сюжетом для прессы самой России — фигура Путина в российских репортажах о мосте выглядит гораздо скромнее.

Тем не менее, даже для Путина нашлась «неубиваемая» претензия. Сначала в украинской, а потом и в западной прессе в его адрес прозвучали страшные обвинения — оказывается, бдительные украинские журналисты отметили, что Путин проехался по Крымскому мосту непристегнутым ремнем безопасности!

Однако, как оказалось, административный штраф президенту никак не грозит. Согласно комментарию ФСО, официально движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 05:30 утра. Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии — торжественном открытии Крымского моста 15 мая — в то время, когда Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а имел статус строительной площадки, движение по которой не регулируется нормами правил дорожного движения.

А вот байкеры из клуба «Ночные волки», которые остановились под аркой Крымского моста для селфи уже после официального открытия проезда, могут и в самом деле заплатить положенный штраф, так как служба эксплуатации моста уже передала сведения об этом нарушении на пост ДПС.

«Вы находитесь здесь!»

Обычно такой фразой собеседнику наглядно показывают его текущее состояние ума, перечисляя его предыдущие ошибочные суждения — и разворачивая дальше практически неизбежную цепь взаимосвязанных событий.

Открытие Крымского моста стало еще одним гигантским инфраструктурным проектом, показав всему миру реальные возможности России. Сооружение общей длиной 19 километров, с высотой основного 227-метрового судоходного пролета 35 метров над водой, явилось наглядной демонстрацией способности нашей страны с честью завершать самые сложные и масштабные строительные проекты.

Смешные оценки украинских «экспертов», которые на протяжении четырех лет рассказывали о тотальной невозможности постройки Крымского моста, сегодня вынуждено сменяются на рассказы об «опасностях» и «бесполезности» сооружения. Не имея никакой возможности воздействовать на сам мост, украинская сторона сейчас лихорадочно ищет варианты создания максимальных трудностей для России, прямо или косвенно связанных с мостом. Однако и этот этап, судя по всему, неизбежно перейдет к следующей фазе — принятию моста как части реальности: «Мост-то вы построили, но лучше бы эти деньги украинцам раздали!»

Так, уже было объявлено, что «несуществующий» и «невозможный» мост якобы создал для Украины невыносимую экономическую ситуацию в портах Бердянск и Мариуполь. Якобы пролет моста ограничивает высоту заходящих в Азовское море судов, что и приводит к убыткам портов.

Однако попытки отсудить по этой смехотворной причине что-то у России в международных судах обречены на провал: само Азовское море и его порты приспособлены для прохода судов с неглубокой осадкой — до 7,9 метров в самом глубоководном порту, Мариуполе. Такие суда строятся обычно с учетом прохода шлюзов реки Св. Лаврентия и системы Великих Озер в США и, удивительно, но имеют как раз высоту Крымского моста — все те же 35 метров над уровнем воды. Как следствие, Украине придется рано или поздно смириться с существованием Крымского моста и жить в этой новой, измененной Россией реальности.