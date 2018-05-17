«США хотят зачистить КНДР до белых костей»: опыт Ирана удержит Ким Чен Ына от уступок Трампу

На переговорах с КНДР Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы Пхеньян в течение полугода вывез за пределы страны часть ядерных боеголовок, оружейный плутоний и высокообогащенный уран. Об этом сообщает японская газета Asahi.

В обмен на такие действия Вашингтон заявляет о готовности вычеркнуть Северную Корею из списка стран — пособниц международного терроризма. Кроме того, это также должно будет открыть путь к предоставлению Пхеньяну гуманитарной помощи. В свою очередь КНДР требует от Вашингтона предоставления надежных гарантий безопасности и замены нынешнего соглашения о перемирии мирным договором с последующим установлением дипломатических отношений и предоставлением инвестиций.

«Видимо, общая эйфория от того, что переговоры будут успешными, начинает проходить и у США, и у Северной Кореи. Дональд Трамп вынуждает Пхеньян признать США страной, которая обуздала их ядерный пыл, но Ким Чен Ын относится к такому подходу с опаской, ему явно не нравится такая позиция. Тем не менее он готов идти на уступки ради снятия санкций и спокойного развития своего государства.

Но беда в том, что перед глазами Северной Кореи маячит опыт Ирана, который также находился в режиме поиска оптимального взаимодействия с США с 2005 по 2015 год. Однако со временем стало ясно, что договариваться с Вашингтоном невозможно, так как он может давать слово, а потом от него отказываться. И это четкий посыл КНДР», — сообщил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению политического аналитика, как только Северная Корея начнет избавляться от компонентов межконтинентальных баллистических ракет, радиоактивных материалов и уже готовых боеголовок, Соединенные Штаты могут, как в случае с иранской ядерной сделкой, выйти из мирного договора.

«Более того, США начнут вводить на территорию КНДР своих военных представителей, попытаются создать там военные базы. В общем, вывернут все наизнанку, это же очевидно, ведь Штаты сразу начали давить на Ким Чен Ына. И их замысел кроется в том, чтобы зачистить все до белых костей, и, таким образом, Вашингтон постарается в очередной раз заявить всему миру о своем превосходстве даже над самыми несговорчивыми лидерами. Кстати, сначала США постараются получить полное представление об имеющейся ракетно-ядерной программе КНДР и в случае чего могут даже ввести туда свои войска. Именно поэтому Пхеньяну нельзя полностью отказываться от ядерного оружия», — заключил собеседник ФАН.

По данным из открытых источников, в настоящее время КНДР имеет более 12 ядерных боеголовок, чуть больше 50 кг оружейного плутония и несколько сотен килограммов высокообогащенного урана.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня намерены провести двусторонние переговоры в Сингапуре. Однако Пхеньян на нынешней неделе предупредил, что эта договоренность может быть пересмотрена в ответ на враждебные действия со стороны Вашингтона.