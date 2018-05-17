«За Крым не будут воевать ни НАТО, ни США»: в Закарпатье призвали Порошенко перестать ныть о полуострове

Киев, 17 мая. Экс-глава администрации президента Украины, депутат Рады и олигарх Виктор Балога, которого называют «хозяин Закарпатья», призвал киевские власти прекратить тешить себя мечтами о возвращении Крыма и сменить пластинку.

Те способы, которыми это пытается сделать Петр Порошенко и его правительство не сработает, подчернул он: «никто сегодня не будет воевать за полуостров: ни НАТО, ни США».

«Мы своим способом не сможем вернуть Крым, мы это четко должны понимать. Да и Россия, в конце концов, не отдаст – слишком много вложили», – сказал политик в комментарии NewsOne.

Вместо того, чтобы впустую тратить на этой силы, как подчеркивает депутат, Украине следует подумать о том, как обустроить жизнь на собственной территории, ведь сейчас положение простых украинцев гораздо хуже, чем крымчан, не говоря уже об уровне жизни в других регионах РФ.

«Мы по всем показателям находимся в хвосте», — посетовал Балога. Именно поэтому, Украина «должна перестать постоянно болеть и ныть, что Крым забрали», хватает и других проблем.

Зато после того, как жизнь на Украине наладиться, крымчане сами захотят назад, считает он.

«Это стратегия, но это не с этой властью, не сегодня и не завтра – это определенное время... Сегодня предусловия для этого мы не сделали. Мы, наоборот, стали беднее и у нас нет перспектив для развития», – заявил Балога.

Подобные сценарий уже не в первый раз предлагают украинские политики и бизнесмены. Так, миллиардер Виктор Пинчук также предлагал забыть о Крыме на лет 15-20, пока Украина не достигнет показателей экономического чуда, после чего жители полуострова обязательно попросятся назад.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам всеобщего референдума в марте 2014 года, по итогам которого абсолютное большинство жителей полуострова поддержали выход из Украины после госпереворота.

Стоит отметить, что еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин назвал вопрос о принадлежности Крыма исторически закрытым, а в марте этого года заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.