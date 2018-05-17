Ученые рассказали, почему люди влюбляются в незнакомцев

Москва, 17 мая. Людям свойственно испытывать чувство сильной привязанности к тем, кого они никогда не встречали. О феномене любви к незнакомому человеку рассказали ученые из Нью-Йоркского Университета.

В исследовании отмечается, что, хотя о процессе эмоциональной привязанности к собеседнику по переписке было известно давно, с распространением соцсетей это явление становится все более и более распространенным, пишет Planet Today.

Важные данные о другом человеке могут быть получены только при физическом контакте, однако любовь может начаться и без них, основываясь только на информации, почерпнутой из общения в мессенджерах или соцсетях, уверены ученые. Дело в том, что наше воображение достаточно сильно, чтобы заставить нас чувствовать привязанность к людям, образ которых состоит сугубо из информации в нашей голове.

Напомним, ранее шотландские ученые рассказали, что, несмотря на распространенное мнение, уровень гормонов никак не влияет на предпочтения женщин и не заставляет их влюбляться в так называемых мачо.