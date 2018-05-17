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Украина
«Россия слишком сильна»: Волкер заявил, что Украина не вернет Донбасс
Украина
«Россия слишком сильна»: Волкер заявил, что Украина не вернет Донбасс
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    «Россия слишком сильна»: Волкер заявил, что Украина не вернет Донбасс

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    Волкер признал, что Украина не вернет Донбасс

    Киев, 17 мая. Спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер признал, что Киев не сможет вернуть территории Донбасса, а достижению мира, по мнению Волкера, якобы «будут способствовать» поставки летального оружия Украине.

    Спецпредставитель госдепа заявил, что территории Донбасса якобы «захвачены Россией», а Россия «слишком сильна».

    «Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна», — сказал Волкер.

    При этом, по мнению Волкера, для того, чтобы Украина удерживала свои позиции в зоне конфликта, ей необходимо летальное оружие. Политик заявил, что это напугает якобы присутствующую в Донбассе Россию. Также спецпредставитель госдепа предложил ввести новые антироссийские санкции.

    Волкер признал, что Украина не вернет Донбасс

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев как можно быстрее разрешил политический кризис в стране.

    Напомним, на этой неделе специальный представитель США по Украине Курт Волкер посетил Донбасс, а также встретился с президентом Украины Петром Порошенко, с которым обсудил сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере обороны и безопасности, а также укрепление партнерства Украины с НАТО.

    Автор: Василий Котов
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