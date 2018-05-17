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Демонтаж помещений «Зимней вишни» возобновили без разрешения следователей
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    Демонтаж помещений «Зимней вишни» возобновили без разрешения следователей

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    Демонтаж помещений «Зимней вишни» возобновили без разрешения следователей

    Кемерово, 17 мая. Демонтаж вспомогательного здания торгового центра «Зимняя вишня», где располагались сауны, начался в четверг в Кемерово. В настоящее время снесена половина строения.

    В четверг утром, 17 мая, стартовала работа специальной техники на территории, где расположен сгоревший торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня».

    Адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Малинин сообщил, что снос был возобновлен без разрешения сотрудников Следственного комитета.

    «Не знаю, кто именно принял решение возобновить работы. Сказали, что здесь на месте сноса находится один из замов главы города. Сейчас мы ждем полицию, которая будет разбираться», — передает слова юриста «Комсомольская правда».

    Малинин также заявил, что начальник следственной группы, который занимается арестами имущества в интересах потерпевших, не в курсе ситуации.

    Как ранее сообщала «Газета Кемерова», российские сенаторы настаивают на изменении законодательства после крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» на Кузбассе.

    Автор: Дана Балан
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