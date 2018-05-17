«Придется сидеть несколько сроков»: Милонов пригрозил Порошенко Гаагским трибуналом

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против пятнадцати судей конституционного суда Украины, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее украинские судьи признали декларацию о независимости Крыма «антиконституционной», что прямо противоречит нормам российского права.

«С учетом положений действующего российского законодательства иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу», — подчеркнула официальный спикер Следкома.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что возбужденные уголовные дела — это вынужденная мера и необходимая процедура, поскольку «закон есть закон».

«В том случае, если то или иное лицо совершает действия, которые подпадают под нормы нашего Уголовного кодекса, будь то судья или кто-то еще, оно должно быть привлечено к ответственности. Понятно, что эти граждане будут скрываться, хотя мы знаем, что многие украинские политики и чиновники, несмотря на официальную русофобию, частенько бывают в России, даже имеют здесь бизнес. Возбуждение уголовных дел — это правильный шаг», — указывает парламентарий.

Этот шаг показывает, что Россия не намерена списывать или прощать антироссийские заявления или судебные решения.

«Самый главный преступник, который виновен в геноциде целых территорий, — это, конечно, Петр Порошенко. Если западный мир небесспорно обвинял югославских граждан в осуществлении геноцида и даже заморил в тюрьме многих сербов, то сейчас тот, кого нужно привлекать за массовые убийства людей, — это гражданин Порошенко», — продолжает народный избранник.

По мнению Виталия Милонова, украинский президент должен предстать перед Гаагским трибуналом за противоправные деяния. Депутат ГД также отметил, что преступления Порошенко настолько громадны и неисчислимы, что ему должны присудить несколько пожизненных сроков, поскольку в Европе отменена смертная казнь.

«Кого нужно судить новым Гаагским трибуналом, так это господина Порошенко. Его преступления настолько громадны и неисчислимы, что ему придется сидеть несколько пожизненных сроков, поскольку смертной казни, к сожалению, в Европе нет», — заявил Милонов.

Напомним, ранее СК РФ возбудил уголовные дела против сотрудников Главной военной прокуратуры Украины. Подозреваемые в свою очередь открыли дела против девятнадцати судей Конституционного суда РФ, которые признали законным договор о присоединении Крыма к России.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, более 95% участников плебисцита высказалось за это решение. Присоединение Крыма соответствует всем нормам российского и международного законодательства.